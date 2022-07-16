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Окупанти вдарили по Покровській громаді на Донеччині, є жертви – мер

"Українська правда"Субота, 16 липня 2022, 19:54
Окупанти вдарили по Покровській громаді на Донеччині, є жертви – мер
Фото мера Покровська у Telegram

Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив, що під час обстрілу окупантами Покровської громади на Донеччині 16 липня не обійшлося без жертв і постраждалих.

Джерело: мер Покровська Руслан Требушкін у Telegram

Пряма мова Требушкіна: "Продовжуються ракетні удари по Покровській громаді. Є жертви, є поранені серед мирного населення. Люди залишилися без будинків. Багато будинків пошкоджено".

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Деталі: Мер уточнив, що пошкоджено 16 приватних житлових будинків. Також сталося займання двох вантажних автомобілів. Станом на 16:00 пожежа ліквідована, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

 

Теми: війнаДонецька область
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