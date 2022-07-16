Окупанти вдарили по Покровській громаді на Донеччині, є жертви – мер

Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив, що під час обстрілу окупантами Покровської громади на Донеччині 16 липня не обійшлося без жертв і постраждалих.

Джерело: мер Покровська Руслан Требушкін у Telegram

Пряма мова Требушкіна: "Продовжуються ракетні удари по Покровській громаді. Є жертви, є поранені серед мирного населення. Люди залишилися без будинків. Багато будинків пошкоджено".

Деталі: Мер уточнив, що пошкоджено 16 приватних житлових будинків. Також сталося займання двох вантажних автомобілів. Станом на 16:00 пожежа ліквідована, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.