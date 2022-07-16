Оккупанты ударили по Покровской общине на Донетчине, есть жертвы – мэр

Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил, что во время обстрела оккупантами Покровской общины в Донецкой области 16 июля не обошлось без жертв и пострадавших.

Источник: мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram

Прямая речь Требушкина: "Продолжаются ракетные удары по Покровской общине. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов. Многие дома повреждены".

Детали: Мэр уточнил, что повреждены 16 частных жилых домов. Также произошло возгорание двух грузовых автомобилей. По состоянию на 16:00 пожар ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются.