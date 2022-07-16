Затримано ексначальника управління СБУ в Криму: підозра в держзраді

Силовики затримали ексначальника управління Служби безпеки України в АРК Олега Кулініча.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Місце затримання "Українській правді" не уточнили. За даними джерела УП в правоохоронних органах, Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, в тому числі й "державну зраду".

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Офіційно в СБУ нагадали, що протидія спецслужбам РФ та їх спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним із головних напрямків діяльності СБУ.

Дослівно: "Фігурантами таких справ були й співробітники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення Служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який наносить шкоду державній безпеці України.

Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого її розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року.

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Наголошуємо: в СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, багато з яких зараз захищають Україну на фронті зі зброєю в руках. Ми ж продовжуємо курс на очищення Служби".

Довідково: Кулініч Олег Миколайович був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.

У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.