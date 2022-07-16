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Задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму: подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоСуббота, 16 июля 2022, 21:40
Задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму: подозрение в госизмене

Силовики задержали экс-начальника управления Службы безопасности Украины в АРК Олега Кулинича.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Место задержания "Украинской правде" не уточнили. По данным источника УП в правоохранительных органах, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе и "государственную измену".

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Официально в СБУ напомнили, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности СБУ.

Дословно: "Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины .

Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года.

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Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение".

Справка: Кулинич Олег Николаевич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года.

В марте 2022 года Зеленский уволил его с этой должности.

Темы: СБУ
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