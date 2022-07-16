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Тероборона Дніпра спростувала фейк про витік отруйного гептилу в регіоні

"Українська правда"Субота, 16 липня 2022, 21:59
Тероборона Дніпра спростувала фейк про витік отруйного гептилу в регіоні
Геннадій Корбан, скріншот

Очільник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що інформація про витік у регіоні гептилу, небезпечного для людини компонента ракетного палива, не відповідає дійсності і розповсюджується ворожими джерелами.

Джерело: Геннадій Корбан у Facebook

Пряма мова Корбана: "Запевняю мешканців Дніпра, що інформація, що розповсюджується ворожими джерелами, це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво збиралося вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою. Проте керівництво області та міста заздалегідь подбали про цю проблему".

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Деталі: Він додав, що керівництво області та міста з першої декади березня до кінця квітня запровадило безпрецедентні заходи щодо утилізації гептилу та його похідних на підприємствах, де зберігалося це ракетне паливо. Відповідно, завданий удару по Південному машинобудівному заводу не призвів до витоку.

Довідково: Гептил - це компонент ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини, він має вкрай невисоку гранично допустиму концентрацію. Але річ навіть не в цьому. Впливаючи на людей, він вражає буквально всі системи людини, починаючи з того, що він є канцерогенною речовиною, і вражає імунну систему, серцево-судинну, лімфатичну, нервову систему, шлунково-кишковий тракт, печінку, шкіру, а також викликає порушення репродуктивної діяльності та появу вроджених каліцтв. Насправді, кожна частина організму людини уражається гептилом.

Теми: війнаДніпропетровська областьКорбан
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