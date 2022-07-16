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Тероборона Днепра опровергла фейк об утечке ядовитого гептила в регионе

"Украинская правда"Суббота, 16 июля 2022, 21:59
Геннадий корбан, скриншот

Глава Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что информация об утечке в регионе гептила, опасного для человека компонента ракетного топлива, не соответствует действительности и распространяется враждебными источниками.

Источник: Геннадий Корбан в Facebook

Прямая речь Корбана: "Уверяю жителей Днепра, что информация, распространяемая враждебными источниками, это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой. Однако руководство области и города заранее позаботились об этой проблеме".

Детали: Он добавил, что руководство области и города с первой декады марта до конца апреля ввело беспрецедентные меры по утилизации гептила и его производных на предприятиях, где хранилось это ракетное топливо. Соответственно, нанесенный удар по Южному машиностроительному заводу не привел к утечке.

Справка: Гептил — это компонент ракетного топлива, который крайне опасен для человека, он имеет крайне невысокую предельно допустимую концентрацию. Но дело даже не в этом. Воздействуя на людей, он поражает буквально все системы человека, начиная с того, что он является канцерогенным веществом, и поражает иммунную систему, сердечно-сосудистую, лимфатическую, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, кожу, а также вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных уродств. По сути, любая часть организма человека поражается гептилом. 

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Темы: войнаДнепропетровская областьКорбан
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