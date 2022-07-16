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Зеленський просить не вірити фейкам: Скільки нервів псується

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 22:07
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає українців не вірити фейкам і анонімним джерелам.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу.

Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі "вкиди" з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави іще й інформаційними терором".

Деталі: Зеленський зазначив, що українцям "потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет".

"Щоб не підігрувати інформаційній грі проти України, щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, від кого би вони не йшли. І бачити, кому і для чого вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас з вами шлях до перемоги", - сказав він.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати і брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови", - додав президент.

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За його словами, ніколи в минулому так багато не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі.

Що передувало: Раніше у суботу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував пост у Facebook і Telegram про те, що нібито готується масований ракетний удар по Україні.

 
скріншот видаленого посту Марцінківа

"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні!", - писав він. Згодом ці пости було видалено.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук не реагувала на цю інформацію.

Теми: Зеленськийінформаційна війна
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