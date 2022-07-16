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Зеленский просит не верить фейкам: Сколько нервов портится

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 22:07
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев не верить фейкам и анонимным источникам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сколько людей сегодня напугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра... Сколько нервов портится каждый день тиражированием страшилок от российских пропагандистов и должностных лиц. Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику.

Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором".

Детали: Зеленский отметил, что украинцам "нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет".

"Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины, чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, любые сообщения, от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе", - сказал он.

"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать и ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора", - добавил президент.

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По его словам, никогда в прошлом так много не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле.

Что предшествовало: Ранее в субботу городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал пост в Facebook и Telegram о том, что якобы готовится массированный ракетный удар по Украине.

 
скриншот удаленного поста Марцинкива

"Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине!", - писал он. Впоследствии эти посты были удалены.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук не реагировала на эту информацию.

Темы: Зеленскийинформационная война
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