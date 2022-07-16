Зеленский просит не верить фейкам: Сколько нервов портится
Президент Владимир Зеленский призывает украинцев не верить фейкам и анонимным источникам.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сколько людей сегодня напугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра... Сколько нервов портится каждый день тиражированием страшилок от российских пропагандистов и должностных лиц. Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику.
Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором".
Детали: Зеленский отметил, что украинцам "нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет".
"Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины, чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, любые сообщения, от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе", - сказал он.
"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать и ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора", - добавил президент.
По его словам, никогда в прошлом так много не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле.
Что предшествовало: Ранее в субботу городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал пост в Facebook и Telegram о том, что якобы готовится массированный ракетный удар по Украине.
"Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине!", - писал он. Впоследствии эти посты были удалены.
Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук не реагировала на эту информацию.