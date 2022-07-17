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Обстріли Сумщини: понад 140 прильотів за добу

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 00:51
фото: telegram Живицького

З ранку до вечора ворог обстрілював Сумську область, здійснив понад 140 обстрілів за минулий день з різного озброєння.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. Живицький повідомляє про 28 вибухів.

О 9 ранку ворог завдав 5 ударів зі ствольної артилерії по Есманьській громаді.

Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

О пів на дев'яту був артприльот по Шалигинській громаді.

З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

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Майже о 13 годині росіяни вдарили по трьох населених пунктах Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

О 14.30 ворог вгатив по Шалигінській громаді – 22 постріли зі ствольної артилерії.

О 17.30 росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

О 19 годині у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після 21 години.

О 18.30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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