Обстрелы Сумщины: более 140 прилетов за сутки
С утра до вечера враг обстреливал Сумскую область, совершил более 140 обстрелов за минувший день из разного вооружения.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Почти с 9 утра россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Глуховской городской общине. Живицкий сообщает о 28 взрывах.
В 9 утра враг нанес 5 ударов со ствольной артиллерии по Эсманьской общине.
После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине. 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
В половине девятого был артприлет по Шалыгинской общине.
С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманьской общине из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
Почти в 13 часу россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.
В 14.30 враг ударил по Шалыгинской общине – 22 выстрела из ствольной артиллерии.
В 17.30 россияне дважды обстреляли Новослободскую общину из реактивной артиллерии, 14 прилетов.
В 19 часов в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после 21 часа.
В 18.30 был минометный обстрел в Краснопольской общине, более 10 прилетов.