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Обстрелы Сумщины: более 140 прилетов за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 00:51
Обстрелы Сумщины: более 140 прилетов за сутки
фото: telegram Живицкого

С утра до вечера враг обстреливал Сумскую область, совершил более 140 обстрелов за минувший день из разного вооружения.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Почти с 9 утра россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Глуховской городской общине. Живицкий сообщает о 28 взрывах.

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В 9 утра враг нанес 5 ударов со ствольной артиллерии по Эсманьской общине.

После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине. 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.

В половине девятого был артприлет по Шалыгинской общине.

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С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманьской общине из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.

Почти в 13 часу россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.

В 14.30 враг ударил по Шалыгинской общине – 22 выстрела из ствольной артиллерии.

В 17.30 россияне дважды обстреляли Новослободскую общину из реактивной артиллерии, 14 прилетов.

В 19 часов в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после 21 часа.

В 18.30 был минометный обстрел в Краснопольской общине, более 10 прилетов.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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