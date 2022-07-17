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У Греції розбився український транспортний літак – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 01:48
У Греції розбився український транспортний літак – ЗМІ
фото: kavalapost.gr

У ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12.

Джерело: Kavalapost.gr, Babak Taghvaee у Twitter, EPT News

Деталі: Грецькі ЗМІ повідомляють, що літак розбився між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала.

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Зазначається, що йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 людини.

Літак подав сигнал лиха афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його двигунів вийшов з ладу і загорівся.

Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав за 10 морських миль на захід від Кавали.

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Як пишуть грецькі ЗМІ, на місці події працюють рятувальники.

За інформацією EPT News, на борту перебувало 8 членів екіпажу, вони перевозили 12 тонн небезпечного вантажу.

 
 

Теми: Греціяавіа
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