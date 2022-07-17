У Греції розбився український транспортний літак – ЗМІ
У ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак Ан-12.
Джерело: Kavalapost.gr, Babak Taghvaee у Twitter, EPT News
Деталі: Грецькі ЗМІ повідомляють, що літак розбився між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала.
Зазначається, що йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 людини.
Літак подав сигнал лиха афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі, оскільки один з його двигунів вийшов з ладу і загорівся.
Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав за 10 морських миль на захід від Кавали.
Як пишуть грецькі ЗМІ, на місці події працюють рятувальники.
За інформацією EPT News, на борту перебувало 8 членів екіпажу, вони перевозили 12 тонн небезпечного вантажу.
#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022