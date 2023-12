В Греции разбился украинский транспортный самолет – СМИ

В ночь на 17 июля в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12.

Источник: Kavalapost.gr, Babak Taghvaee в Twitter, EPT News

Детали: Греческие СМИ сообщают, что самолет разбился между селами Антифилиппи и Палеохори в Элефтерополисе, Кавала.

Отмечается, что речь идет об украинском самолете, выполнявшем коммерческий (грузовой) рейс из Сербии в Иорданию, на борту которого находились 3 человека.

Самолет подал сигнал бедствия афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей вышел из строя и загорелся.

Но вскоре после этого самолет исчез с радаров и упал в 10 морских милях к западу от Кавалы.

Как пишут греческие СМИ, на месте происшествия работают спасатели.

По информации EPT News, на борту находились 8 членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd