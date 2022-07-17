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ЗМІ: в окупованому Алчевську ЗСУ знищили склад боєприпасів

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 01:23
фото: twitter Illya Ayzin

В окупованому місті Алчевськ Луганської області пролунали вибухи.

Джерело: ZN.UA у Telegram

Деталі: У представництві так званої "ЛНР" у СЦКК заявили, що завдали удару "по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".

Як пише ZN.UA , ЗСУ високоточними ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в Алчевську.

Інформацію про влучання ЗСУ в будівлю депо підтвердив і так званий "глава адміністрації" міста Альберт Апшев, пишуть місцеві пабліки.

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Теми: ЛНРвійнаокупація
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