СМИ: в оккупированном Алчевске ВСУ уничтожили склад боеприпасов

В оккупированном городе Алчевске Луганской области прогремели взрывы.

Источник: ZN.UA в Telegram

Детали: В представительстве так называемой "ЛНР" в СЦКК заявили, что нанесли удар "по н.п. Алчевску с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".

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Как пишет ZN.UA, ВСУ высокоточными ракетами HIMARS уничтожили российский склад боеприпасов на территории троллейбусно-автобусного депо в Алчевске.

Информацию о попадании ВСУ в здание депо подтвердил и так называемый глава администрации города Альберт Апшев, пишут местные паблики.