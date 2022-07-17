У Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів – мер

Під час повітряної тривоги в Миколаєві у ніч на 17 липня прогриміло близько 10 потужних вибухів.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сєнкевича: "Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання".

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Деталі: Згодом Кім повідомив, що орієнтовно о 03:05 "Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу".

Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах.

Детальна інформація уточнюється.