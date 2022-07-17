В Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов – мэр

Университет им. Сухомлинского после обстрелов, фото: telegram Сенкевича

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремело около 10-ти мощных взрывов.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание".

Детали: Позже Ким сообщил, что ориентировочно в 03:05 "Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу".

Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях.

Подробная информация уточняется.