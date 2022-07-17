ISW прогнозує, до чого призведе припинення оперативної паузи з боку Росії

Інститут вивчення війни прогнозує, що припинення оперативної паузи російських військ навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але буде продовженням наземних штурмів, зосереджених на напрямках Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Джерело: ISW

Деталі: Міністерство оборони Росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня, що підтвердило оцінку ISW від 15 липня.

16 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Південною групою генералу армії Сергію Суровікіну та командувачу Центральною групою генерал-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках, але темпи відновлення російського наступу, ймовірно, коливатимуться протягом найближчого часу.

16 липня російські війська здійснили менше наземних ударів на всіх напрямках, ніж 15 липня, але посилили артилерійські та ракетні удари.

Шойгу вказав, що Суровікін і Лапін продовжуватимуть командувати силами на східному напрямку, хоча концентрація сил такого розміру вимагає лише одного командувача високого рівня.

Неспроможність Кремля використати оперативну паузу для реорганізації російської військової командної структури в Україні та його рішення зберегти замість цього спеціальну командну структуру в ISW вважають дивним.

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Аналітики зазначають, що подвійне командування операціями на дуже невеликій території може перешкодити подальшим операціям Росії.

Українські удари HIMARS по російських складах боєприпасів, елементах матеріально-технічного забезпечення та командуванні й управлінні, ймовірно, погіршують російські артилерійські кампанії.

Ключові висновки експертів ISW:

Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи. Воно навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але, швидше за все, характеризуватиметься продовженням обмежених наземних штурмів, зосереджених на напрямках Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Імовірно, Кремль наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в цих намаганнях.

Російські війська здійснили обмежені наземні наступи навколо Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.

Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу діяльності українських партизанів посиленням адміністративних режимів на окупованих територіях.

До аналізу війни в Україні інститут додає карти ведення бойових дій після російського вторгнення.