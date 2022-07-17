ISW прогнозирует, к чему приведет прекращение оперативной паузы со стороны России

Институт изучения войны прогнозирует, что прекращение оперативной паузы российских войск вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но будет продолжением наземных штурмов, сосредоточенных на направлениях Славянск-Северск-Бахмут.

Источник: ISW

Детали: Министерство обороны России объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля, что подтвердило оценку ISW от 15 июля.

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16 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Южной группой генералу армии Сергею Суровикину и командующему Центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия по всем направлениям, но темпы возобновления российского наступления, вероятно, будут колебаться в ближайшее время.

16 июля российские войска совершили меньше наземных ударов по всем направлениям, чем 15 июля, но усилили артиллерийские и ракетные удары.

Шойгу указал, что Суровикин и Лапин будут продолжать командовать силами на восточном направлении, хотя концентрация сил такого размера требует всего одного командующего высоким уровнем.

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Неспособность Кремля использовать оперативную паузу для реорганизации российской военной командной структуры в Украине и его решение сохранить вместо этого специальную командную структуру в ISW считают странным.

Аналитики отмечают, что двойное командование операциями на очень небольшой территории может помешать дальнейшим операциям России.

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, элементам материально-технического обеспечения и командованию и управлению, вероятно, усугубляют российские артиллерийские кампании.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы. Оно вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей Украине, но, скорее всего, будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных штурмов, сосредоточенных на направлениях Славянск-Северск-Бахмут.

Вероятно, Кремль приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на очень низкую вероятность успеха России в этих попытках.

Российские войска осуществили ограниченные наземные наступления вокруг Северска и Бахмута, а также обстреливали украинскую военную и гражданскую инфраструктуру на востоке Украины.

Российские оккупационные власти, вероятно, реагируют на предполагаемую угрозу деятельности украинских партизан усилением административных режимов на оккупированных территориях.

К анализу войны в Украине институт прилагает карты ведения боевых действий после российского вторжения.