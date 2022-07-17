Іран вводить санкції ще проти 61 американця – Reuters

Іран запроваджує санкції проти ще 61 американця, включаючи колишнього держсекретаря Майка Помпео, оскільки місяці переговорів про відновлення ядерної угоди 2015 року залишаються у глухому куті.

Джерело: Reuters із посиланням а іранські державні ЗМІ

Деталі: Міністерство закордонних справ Ірану включило до "чорного списку" осіб, які висловлювали підтримку дисидентській групі Mujahideen-e-Khalq (MEK), у їх числі – адвокат колишнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані та колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

Санкції, запроваджені проти десятків американців у минулому на різних підставах, дозволяють іранській владі конфіскувати будь-які активи, які вони тримають в Ірані.

"Ці кроки, оголошені після того, як президент США Джо Байден завершив свою поїздку на Близький Схід, виглядають значною мірою символічними, враховуючи ймовірну відсутність таких активів", – пише видання.

Передісторія:

Повідомлялося, що Джуліані, Помпео та Болтон брали участь у заходах MEK та висловлювали підтримку групі. І Помпео, і Болтон займали посади за президенства Трампа.

Іран запровадив санкції проти 51 американця в січні та ще проти 24 у квітні.

Непрямі переговори Ірану зі Сполученими Штатами про відновлення ядерної угоди 2015 року почалися в листопаді у Відні і продовжилися в Катарі в червні, але зайшли у глухий кут.

У 2018 році Трамп відмовився від угоди, назвавши її надто м’якою щодо Ірану, і відновив жорсткі санкції США, що підштовхнуло Тегеран до порушення ядерних обмежень угоди.