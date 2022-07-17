Іран вводить санкції ще проти 61 американця – Reuters

Іран запроваджує санкції проти ще 61 американця, включаючи колишнього держсекретаря Майка Помпео, оскільки місяці переговорів про відновлення ядерної угоди 2015 року залишаються у глухому куті.

Джерело: Reuters із посиланням а іранські державні ЗМІ

Деталі: Міністерство закордонних справ Ірану включило до "чорного списку" осіб, які висловлювали підтримку дисидентській групі Mujahideen-e-Khalq (MEK), у їх числі – адвокат колишнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані та колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

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Санкції, запроваджені проти десятків американців у минулому на різних підставах, дозволяють іранській владі конфіскувати будь-які активи, які вони тримають в Ірані.

"Ці кроки, оголошені після того, як президент США Джо Байден завершив свою поїздку на Близький Схід, виглядають значною мірою символічними, враховуючи ймовірну відсутність таких активів", – пише видання.

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