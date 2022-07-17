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Иран вводит санкции против 61 американца – Reuters

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 05:23
Иран вводит санкции против 61 американца – Reuters
фото: Getty Images

Иран вводит санкции против еще 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, поскольку месяцы переговоров о возобновлении ядерного соглашения 2015 остаются в тупике.

Источник: Reuters со ссылкой а иранские государственные СМИ

Детали: Министерство иностранных дел Ирана включило в "черный список" лиц, выражавших поддержку диссидентской группе Mujahideen-e-Khalq (MEK), в их числе – адвокат бывшего президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

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Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на разных основаниях, позволяют иранским властям конфисковать любые держащиеся в Иране активы.

"Эти шаги, объявленные после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, выглядят в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов", – пишет издание.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сообщалось, что Джулиани, Помпео и Болтон принимали участие в мероприятиях MEK и поддерживали группу. И Помпео, и Болтон занимали должности в президенты Трампа.
  • Иран ввел санкции против 51 американца в январе и еще против 24 в апреле.
  • Косвенные переговоры Ирана с Соединенными Штатами о возобновлении ядерного соглашения 2015 года начались в ноябре в Вене и продолжились в Катаре в июне, но зашли в тупик.
  • В 2018 году Трамп отказался от соглашения, назвав его слишком мягким в отношении Ирана, и восстановил жесткие санкции США, что подтолкнуло Тегеран к нарушению ядерных ограничений соглашения.

Темы: ИранСШАсанкцииядерное оружие
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