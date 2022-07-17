Иран вводит санкции против 61 американца – Reuters

Иран вводит санкции против еще 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, поскольку месяцы переговоров о возобновлении ядерного соглашения 2015 остаются в тупике.

Источник: Reuters со ссылкой а иранские государственные СМИ

Детали: Министерство иностранных дел Ирана включило в "черный список" лиц, выражавших поддержку диссидентской группе Mujahideen-e-Khalq (MEK), в их числе – адвокат бывшего президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на разных основаниях, позволяют иранским властям конфисковать любые держащиеся в Иране активы.

"Эти шаги, объявленные после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, выглядят в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов", – пишет издание.

Предыстория:

Сообщалось, что Джулиани, Помпео и Болтон принимали участие в мероприятиях MEK и поддерживали группу. И Помпео, и Болтон занимали должности в президенты Трампа.

Иран ввел санкции против 51 американца в январе и еще против 24 в апреле.

Косвенные переговоры Ирана с Соединенными Штатами о возобновлении ядерного соглашения 2015 года начались в ноябре в Вене и продолжились в Катаре в июне, но зашли в тупик.

В 2018 году Трамп отказался от соглашения, назвав его слишком мягким в отношении Ирана, и восстановил жесткие санкции США, что подтолкнуло Тегеран к нарушению ядерных ограничений соглашения.