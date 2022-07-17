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Францію та Іспанію охопили лісові пожежі – тисячі евакуйованих і сотні померлих

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 07:55
фото: Getty Images

У Франції через аномально високі температури і спричинені ними пожежі евакуювали 14 тисяч осіб, а в Іспанії від спека спричинила 360 смертей.

Джерело: Reuters

Деталі: Близько 14 000 людей були евакуйовані з французького регіону Жиронда в суботу вдень, оскільки понад 1200 пожежників намагалися взяти вогонь під контроль, йдеться в заяві регіональної влади.

Останніми тижнями лісові пожежі охопили Францію, а також інші європейські країни, зокрема Португалію та Іспанію, і в суботу в регіоні Жиронда горіло понад 10 000 гектарів (25 000 акрів), порівняно з 7300 гектарами в п’ятницю.

Згідно з останнім попередженням про погоду, 38 із 96 департаментів Франції оголосили про "помаранчевий" рівень небезпеки, а мешканців цих районів закликали бути пильними. Очікується, що хвиля спеки на заході Франції досягне піку в понеділок, коли температура підніметься вище 40 градусів Цельсія (104 Фаренгейта).

У сусідній Іспанії рятувальники боролися з пожежами в суботу після надзвичайно високих температур, які досягали 45,7 C (114 F).

Згідно з даними Інституту охорони здоров’я Карлоса III, хвиля спеки, яка тривала майже тиждень, спричинила 360 смертей, пов’язаних із спекою.

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Понад 3000 людей були евакуйовані з домівок через велику лісову пожежу поблизу Міхаса, міста в провінції Малага, популярного серед туристів з Північної Європи, повідомили служби екстреної допомоги регіону.

В інших місцях Іспанії густі чорні клуби диму піднімалися в повітря поблизу Касас-де-Міравете в регіоні Естремадура, коли гелікоптери скидали воду на полум'я, яке охопило 3000 гектарів, змусило евакуювати два села та могло досягти національного парку Монфраг.

Пожежі також палали в центральному регіоні Кастилії і Леона і в Галісії на півночі.

У Португалії 16 липня спека дещо спала. Проте Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що 238 людей померли в результаті спеки в період з 7 по 13 липня, більшість з яких – люди похилого віку із супутніми захворюваннями.

Теми: ФранціяІспаніяпожежастихійне лихо
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