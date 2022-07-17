Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Францию и Испанию охватили лесные пожары – тысячи эвакуированных и сотни умерших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 07:55
Францию и Испанию охватили лесные пожары – тысячи эвакуированных и сотни умерших
фото: Getty Images

Во Франции из-за аномально высоких температур и вызванных ими пожаров эвакуировали 14 тысяч человек, а в Испании от жара повлекла 360 смертей.

Источник: Reuters

Детали: Около 14 000 человек были эвакуированы из французского региона Жиронда в субботу днем, поскольку более 1200 пожарных пытались взять огонь под контроль, говорится в заявлении региональных властей.

Реклама:

В последние недели лесные пожары охватили Францию, а также другие европейские страны, в том числе Португалию и Испанию, и в субботу в регионе Жиронда горело более 10 000 гектаров (25 000 акров) по сравнению с 7300 гектарами в пятницу.

Согласно последнему предупреждению о погоде, 38 из 96 департаментов Франции объявили об "оранжевом" уровне опасности, а жителей этих районов призывали быть бдительными. Ожидается, что волна жары на западе Франции достигнет пика в понедельник, когда температура поднимется выше 40 градусов Цельсия (104 Фаренгейта).

В соседней Испании спасатели боролись с пожарами в субботу после чрезвычайно высоких температур, достигавших 45,7 C (114 F).

ВИДЕО ДНЯ

Согласно данным Института здравоохранения Карлоса III, волна жары, длившаяся почти неделю, повлекла 360 смертей, связанных с жарой.

Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за большого лесного пожара близ Михаса, города в провинции Малага, популярного среди туристов из Северной Европы, сообщили службы экстренной помощи региона.

В других местах Испании густые черные клубы дыма поднимались в воздух близ Касас-де-Мировете в регионе Эстремадура, когда вертолеты сбрасывали воду на пламя, охватившее 3000 гектаров, заставило эвакуировать два села и могло достичь национального парка Монфраг.

Пожары также разгорались в центральном регионе Кастилии и Леона и в Галисии на севере.

В Португалии 16 июля жара несколько спала. Однако Министерство здравоохранения страны сообщило, что 238 человек скончались в результате жары в период с 7 по 13 июля, большинство из которых – старики с сопутствующими заболеваниями.

Темы: ФранцияИспанияпожарстихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Франция
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: