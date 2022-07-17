Францию и Испанию охватили лесные пожары – тысячи эвакуированных и сотни умерших

Во Франции из-за аномально высоких температур и вызванных ими пожаров эвакуировали 14 тысяч человек, а в Испании от жара повлекла 360 смертей.

Источник: Reuters

Детали: Около 14 000 человек были эвакуированы из французского региона Жиронда в субботу днем, поскольку более 1200 пожарных пытались взять огонь под контроль, говорится в заявлении региональных властей.

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В последние недели лесные пожары охватили Францию, а также другие европейские страны, в том числе Португалию и Испанию, и в субботу в регионе Жиронда горело более 10 000 гектаров (25 000 акров) по сравнению с 7300 гектарами в пятницу.

Согласно последнему предупреждению о погоде, 38 из 96 департаментов Франции объявили об "оранжевом" уровне опасности, а жителей этих районов призывали быть бдительными. Ожидается, что волна жары на западе Франции достигнет пика в понедельник, когда температура поднимется выше 40 градусов Цельсия (104 Фаренгейта).

В соседней Испании спасатели боролись с пожарами в субботу после чрезвычайно высоких температур, достигавших 45,7 C (114 F).

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Согласно данным Института здравоохранения Карлоса III, волна жары, длившаяся почти неделю, повлекла 360 смертей, связанных с жарой.

Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за большого лесного пожара близ Михаса, города в провинции Малага, популярного среди туристов из Северной Европы, сообщили службы экстренной помощи региона.

В других местах Испании густые черные клубы дыма поднимались в воздух близ Касас-де-Мировете в регионе Эстремадура, когда вертолеты сбрасывали воду на пламя, охватившее 3000 гектаров, заставило эвакуировать два села и могло достичь национального парка Монфраг.

Пожары также разгорались в центральном регионе Кастилии и Леона и в Галисии на севере.

В Португалии 16 июля жара несколько спала. Однако Министерство здравоохранения страны сообщило, что 238 человек скончались в результате жары в период с 7 по 13 июля, большинство из которых – старики с сопутствующими заболеваниями.