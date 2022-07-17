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Два села Луганщини залишаются під контролем ЗСУ - голова ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 08:17
Два села Луганщини залишаются під контролем ЗСУ - голова ОВА
ілюстративне фото

Два села Луганскої області залишаються підконтрольними українській владі.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.

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Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть.

Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат".

Деталі: Зокрема, за даними Гайдая, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

ВІДЕО ДНЯ

За суботу ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах було поцілено чотирма ракетами.

Крім того, зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Теми: Луганська областьвійна
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