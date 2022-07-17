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Два села Луганщини залишаются під контролем ЗСУ - голова ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 08:17
ілюстративне фото

Два села Луганскої області залишаються підконтрольними українській владі.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.

Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть.

Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат".

Деталі: Зокрема, за даними Гайдая, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

За суботу ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах було поцілено чотирма ракетами.

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Крім того, зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Теми: Луганська областьвійна
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