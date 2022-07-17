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Два села Луганщины остаются под контролем ВСУ - глава ОВА

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 08:17
иллюстративное фото

Два села Луганской области остаются подконтрольными украинским властям.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины.

Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут.

Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отвергали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери".

Детали: В частности, по данным Гайдая, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

За субботу враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попало четырьмя ракетами.

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Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.

Темы: Луганская областьвойна
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