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Донеччина: росіяни атакували Торецьк, Залізне, Костянтинівку й Соледар

Олена РощінаНеділя, 17 липня 2022, 08:27

Російська армія атакувала цивільні об'єкти у Торецьку і Залізному, в Костянтинівці й Соледарі, зокрема, навчальні заклади.

Джерело: дані голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка на ранок 17 липня

Пряма мова: "Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема – по навчальних закладах.

Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає".

Деталі: У Костянтинівці російські військові обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюють, інформація про постраждалих не надходила.

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості – на місці працюють рятувальники.

Пряма мова: "Росіяни щодня завдають нових і нових ударів. Зараз небезпечно залишатися на території області! Евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!".

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Теми: війнаДонецька областьКостянтинівка
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