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Донецкая область: россияне атаковали Торецк, Зализное, Константиновку и Соледар

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 08:27

Российская армия атаковала гражданские объекты в Торецке и Зализном, Константиновке и Соледаре, в частности, учебные заведения.

Источник: данные главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко на утро 17 июля

Прямая речь: "Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности – по учебным заведениям.

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Три ракеты прилетели в Торецкую общину: 1 попала в жилой квартал Торецка, 2 – в Зализном, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет".

Детали: В Константиновке российские военные обстреляли территорию медицинского колледжа – объемы повреждений устанавливают, информация о пострадавших не поступала.

В Соледаре в результате обстрела загорелся пожар в местном центре детского и юношеского творчества – на месте работают спасатели.

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Прямая речь: "Россияне ежедневно наносят новые и новые удары. Теперь опасно оставаться на территории области! Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизни!".

Темы: войнаДонецкая областьКонстантиновка
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