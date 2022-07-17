Росія непокоїться через майбутній наступ України на півдні – британська розвідка

На тлі заяв і кроків українських Збройних Сил з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

"Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – зазначається там.

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Розвідка Британії зауважує, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви керівництва України "попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює".

Дії Росії пов’язують із очікуванням наступу України, вимогами міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також уражень українськими силами російських командних пунктах, вузлів матеріально-технічного забезпечення та скупчень військ.

"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня на тлі подальшої боротьби за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – підсумовують у британській розвідці.

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У минулому огляді йшлося про те, що скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.