Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ беспокоится из-за будущего наступления Украины на юге – британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 08:52

На фоне заявлений и шагов украинских Вооруженных сил по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции и стянивать дополнительные силы и военную технику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

"Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", – отмечается там.

Разведка Британии указывает, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства Украины "предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует".

Действия России связывают с ожиданием наступления Украины, требованиями министра обороны РФ Сергея Шойгу во время недавнего визита в Донбасс, а также поражениями украинскими силами российских командных пунктов, узлов материально-технического обеспечения и скоплений войск.

"Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга на фоне дальнейшей борьбы за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", – заключают в британской разведке.

В прошлом обзоре говорилось, что сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало "уменьшению импульса" захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведка
Главное сегодня

Нацгвардиец сбил "Иглой" уже шестой штурмовик РФ Су-25

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

8 украинцев погибли в крушении самолета Ан-12 в Греции

ГБР раскрыло детали, за что задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму

На Славянском направлении враг понес потери и отступил – сводка

Все новости...
разведка
В ГУР допускают применение HIMARS по объектам РФ в Крыму
Россияне готовятся к следующему этапу наступления – ГУР
Оккупанты рассказывают родным, как бегут из Украины: 100 человек уже в Калининграде
Последние новости
18:30
Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"
18:24
Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае удара по Крыму, в ОП ответили
18:09
На Киевщине обнаружили уже 1346 тел убитых оккупантами гражданских - Нацполиция
17:57
В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины
17:44
В России массово открывают кадетские и юнармейские классы - разведка
17:29
Стало известно еще о одном британце в российском плену
17:13
Одессита обязали читать 10-томник Грушевского за посты в Одноклассниках
17:09
Нашли благодаря селфи на ворованный телефон: идентифицировали оккупанта, который совершал зверства
17:00
Ряд стран Европы продолжают бороться с пожарами на фоне сорокаградусной жары
16:55
На Херсонщине оккупанты ищут места дислокации ближе к населению - облсовет
Все новости...