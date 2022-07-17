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Від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 38 300 окупантів - Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 09:32
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ВОРОГА, ГЕНШТАБ

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія "демілітаризувалася" на 38300 військових, 1684 танків та багато іншої техніки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38300 (+160) осіб,
  • танків ‒ 1684 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
  • артилерійських систем – 846 (+0) од,
  • РСЗВ - 248 (+1) од,
  • засоби ППО - 110 (+1) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
  • крилаті ракети - 166 (+4),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 68 (+0).

Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському  напрямку.

Дані уточнюються.

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