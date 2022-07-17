Від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 38 300 окупантів - Генштаб ЗСУ
Неділя, 17 липня 2022, 09:32
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія "демілітаризувалася" на 38300 військових, 1684 танків та багато іншої техніки.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 38300 (+160) осіб,
- танків ‒ 1684 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
- артилерійських систем – 846 (+0) од,
- РСЗВ - 248 (+1) од,
- засоби ППО - 110 (+1) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
- крилаті ракети - 166 (+4),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
- спеціальна техніка - 68 (+0).
Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.