С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения российская армия "демилитаризовалась" на 38 300 военных, 1684 танков и много другой техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:

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личного состава – около 38300 (+160) человек,

танков ‒ 1684 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,

артиллерийских систем – 846 (+0) ед,

РСЗО - 248 (+1) ед,

средства ПВО - 110 (+1) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатые ракеты - 166 (+4),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,

специальная техника – 68 (+0).

Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.