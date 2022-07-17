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С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 09:32
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО Уничтоженной техники ВРАГА, ГЕНШТАБ

С начала полномасштабного вторжения российская армия "демилитаризовалась" на 38 300 военных, 1684 танков и много другой техники.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 38300 (+160) человек,
  • танков ‒ 1684 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
  • РСЗО - 248 (+1) ед,
  • средства ПВО - 110 (+1) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
  • крылатые ракеты - 166 (+4),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
  • специальная техника – 68 (+0).

Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

Темы: война
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