С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ
Воскресенье, 17 июля 2022, 09:32
С начала полномасштабного вторжения российская армия "демилитаризовалась" на 38 300 военных, 1684 танков и много другой техники.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 38300 (+160) человек,
- танков ‒ 1684 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
- РСЗО - 248 (+1) ед,
- средства ПВО - 110 (+1) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
- крылатые ракеты - 166 (+4),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
- специальная техника – 68 (+0).
Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.