Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командувач авіації Британії: Ми готові до війни з Росією

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 10:31
Майк Віґстон і принц Чарльз, 2021 рік, фото Getty Images

Командувач Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії Майк Віґстон заявив, що британські військові літаки й пілоти готові до війни з Росією, якщо вона становитиме загрозу Лондону або його союзникам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Віґстон заявив в етері Sky News.

Він зазначив, що Росія стає "усе більш агресивною", і "ми повинні бути готовими до цього і того, що, на мій погляд, є найбільш важливим уроком для європейської безпеки, який випливає з цього вторгнення (в Україну)".

"Для мене немає сумніву, що Росія – це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того…", – наголосив Віґстон.

"Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози. Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", – запевнив він.

Командувач британською авіацією наголосив, що Лондон разом із партнерами щодня працює і здійснює щоденну підготовку, що дає їхнім силам "перевагу в ближньому бою".

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія може поширити свою агресію за межами України, і це становить для Європи "найбільш пряму та нагальну загрозу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаВелика БританіяРосія
Головне сьогодні

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"

фотоВінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости

8 українців загинули в катастрофі літака Ан-12 у Греції

ДБР розкрило деталі, за що затримали ексначальника управління СБУ в Криму

Усі новини...
Миколаїв постраждав від ворожого удару: пожежі загасили, триває розбір завалів
Удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, шукають зниклу людину
РФ продовжує поливати вогнем Сумщину й Чернігівщину: прикордонники показали наслідки
У Бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні
Останні новини
20:07
Зеленський: Санкційний тиск на Росію треба посилювати, а не послаблювати
19:35
Росія фінансує антиукраїнські акції в Ізраїлі – посольство
19:29
У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані
19:08
На кордоні Латвії російських перевізників ловлять на спробах обійти санкції
18:41
ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу
18:30
Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"
18:24
Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму, в ОП відповіли
18:09
На Київщині виявили вже 1346 тіл вбитих окупантами цивільних - Нацполіція
17:57
У Тбілісі змінять формат підтримки біженців з України
17:44
У Росії масово відкривають кадетські і юнармійські класи - розвідка
Усі новини...