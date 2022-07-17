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Командувач авіації Британії: Ми готові до війни з Росією

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 10:31
Командувач авіації Британії: Ми готові до війни з Росією
Майк Віґстон і принц Чарльз, 2021 рік, фото Getty Images

Командувач Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії Майк Віґстон заявив, що британські військові літаки й пілоти готові до війни з Росією, якщо вона становитиме загрозу Лондону або його союзникам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Віґстон заявив в етері Sky News.

Він зазначив, що Росія стає "усе більш агресивною", і "ми повинні бути готовими до цього і того, що, на мій погляд, є найбільш важливим уроком для європейської безпеки, який випливає з цього вторгнення (в Україну)".

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"Для мене немає сумніву, що Росія – це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того…", – наголосив Віґстон.

"Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози. Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", – запевнив він.

Командувач британською авіацією наголосив, що Лондон разом із партнерами щодня працює і здійснює щоденну підготовку, що дає їхнім силам "перевагу в ближньому бою".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія може поширити свою агресію за межами України, і це становить для Європи "найбільш пряму та нагальну загрозу".

Теми: війнаВелика БританіяРосія
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