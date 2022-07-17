Командующий авиацией Британии: Мы готовы к войне с Россией

Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уигстон заявил, что британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с Россией, если она будет представлять угрозу Лондону или его союзникам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уигстон заявил в эфире Sky News.

Он отметил, что Россия становится "все более агрессивной", и "мы должны быть готовы к этому и тому, что, на мой взгляд, является наиболее важным уроком для европейской безопасности, который следует из этого вторжения (в Украину)".

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"Для меня нет сомнения, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но и в Грузии до того…", – подчеркнул Уигстон.

Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда Россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", – заверил он.

Командующий британской авиацией подчеркнул, что Лондон вместе с партнерами ежедневно работает и осуществляет ежедневную подготовку, дающую их силам "превосходство в ближнем бою".

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Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия может распространить свою агрессию за пределами Украины, и это представляет для Европы "наиболее прямую и неотложную угрозу".