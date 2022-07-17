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Український літак, який розбився у Греції, віз оборонний вантаж до Бангладеш – Міноборони Сербії

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 11:02

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович у неділю підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанович розповів у зверненні.

"Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш", – сказав він.

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Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка – столиця Бангладеш.

"Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами", – зазначив Стефанович.

Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу Ан-12. Усі вони були громадянами України.

Теми: авіазброяСербіяГреція
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