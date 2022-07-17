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Разбившийся в Греции украинский самолет вез оборонный груз в Бангладеш – Минобороны Сербии

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 11:02

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович в воскресенье подтвердил, что украинский самолет Ан-12, потерпевший крушение в Греции, перевозил оборонную продукцию сербского производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанович рассказал в обращении.

"Самолет вылетел около 20:40 из города Ниш и перевозил около 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности к конечному заказчику в Бангладеш. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш", – сказал он.

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Рейс должен был совершить технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а его конечным пунктом назначения должен быть город Дакка – столица Бангладеш.

"Владельцем товара была частная компания Valir из Сербии. Этот рейс имел все соответствующие разрешения, все согласно международным правилам", – отметил Стефанович.

Глава Минобороны Сербии также подтвердил, что все члены экипажа Ан-12 погибли, а его владельцем является украинская компания.

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Напомним, возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12. Все они были гражданами Украины.

Темы: авиаоружиеСербияГреция
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