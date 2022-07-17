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Миколаїв постраждав від ворожого удару: пожежі загасили, триває розбір завалів

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 11:53
фото ДСНС

Близько 3 години ночі 17 липня російські війська завдали удару по Миколаєву: влучили в об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти, рятувальники гасили пожежі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Миколаївщини

Дослівно ДСНС: "Близько 3 години ночі ворог знову завдав ракетного удару по Миколаєву та в черговий раз довів, що російські військові — це військові злочинці, які не мають ані честі, ані гідності.

Сьогодні цим нелюдам сильно заважали об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти. В результаті обстрілу сталися руйнування будівель із подальшим горінням.

 
 

Станом на 9:00 усі осередки горінь ліквідовано. На одному з об'єктів проводиться розбір завалів.

Інформація стосовно жертв та постраждалих уточнюється".

 

Деталі: Поліція повідомляє, що збирає докази на місцях обстрілів та документує воєнні злочини військ РФ на Миколаївщині

ВІДЕО ДНЯ

Впродовж 16 липня російські окупанти завдали ударів по Миколаєву, обстріляли населені пункти Лоцкіне, Шевченкове, Зоря, Лимани Шевченківської, Інгульської та Галицинівської громад.

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали  житлові  будинки, господарчі споруди, приміщення двох підприємств і об’єкт інфраструктури. За даними правоохоронців, серед мирного населення є загиблі та постраждалі.

 

Теми: Миколаїввійна
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