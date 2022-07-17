Николаев пострадал от удара РФ: пожары потушили, продолжается разбор завалов

Около 3 часов ночи 17 июля российские войска нанесли удар по Николаеву: попали в объекты промышленности и инфраструктурные объекты, спасатели тушили пожары.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Николаевщины

Дословно ГСЧС: "Около 3 часов ночи враг снова нанес ракетный удар по Николаеву и в очередной раз доказал, что российские военные — это военные преступники, не имеющие ни чести, ни достоинства.

Сегодня этим изуверам сильно мешали объекты промышленности и инфраструктурные объекты. В результате обстрела произошло разрушение зданий с последующим горением.

По состоянию на 9:00 все очаги горения ликвидированы. На одном из объектов производится разбор завалов.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется".

Детали: Полиция сообщает, что собирает доказательства на местах обстрелов и документирует военные преступления войск РФ в Николаевской области.

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В течение 16 июля российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, обстреляли населенные пункты Лоцкин, Шевченково, Заря, Лиманы Шевченковской, Ингульской и Галициновской общин.

В результате взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения двух предприятий и объект инфраструктуры. По данным правоохранителей, среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.