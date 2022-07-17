Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаев пострадал от удара РФ: пожары потушили, продолжается разбор завалов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 11:53
Николаев пострадал от удара РФ: пожары потушили, продолжается разбор завалов
фото ГСЧС

Около 3 часов ночи 17 июля российские войска нанесли удар по Николаеву: попали в объекты промышленности и инфраструктурные объекты, спасатели тушили пожары.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Николаевщины

Дословно ГСЧС: "Около 3 часов ночи враг снова нанес ракетный удар по Николаеву и в очередной раз доказал, что российские военные — это военные преступники, не имеющие ни чести, ни достоинства.

Реклама:

Сегодня этим изуверам сильно мешали объекты промышленности и инфраструктурные объекты. В результате обстрела произошло разрушение зданий с последующим горением.

 
 

По состоянию на 9:00 все очаги горения ликвидированы. На одном из объектов производится разбор завалов.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется".

ВИДЕО ДНЯ
 

Детали: Полиция сообщает, что собирает доказательства на местах обстрелов и документирует военные преступления войск РФ в Николаевской области.

В течение 16 июля российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, обстреляли населенные пункты Лоцкин, Шевченково, Заря, Лиманы Шевченковской, Ингульской и Галициновской общин.

В результате взрывов повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, помещения двух предприятий и объект инфраструктуры. По данным правоохранителей, среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие.

 

Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: