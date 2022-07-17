Посольство РФ погрожує судом газеті, яка опублікувала мем про Путіна-клоуна з ЛГБТ-прапором

Посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung, яка опублікувала матеріал із мемами на російського президента Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Медузу".

У заяві посольства йдеться про те, що статтю NZZ проілюстрували "карикатурою на російського лідера з посиланнями на клоунаду, ЛГБТ-спільноту та "воєнних злочинців", що перебуває за межею розуміння".

Там також обурились тим, що Володимира Зеленського у статті "зображено у вигляді могутньої Залізної людини".

"Що стосується особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві (і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, як кажуть на Русі, "ні к сєлу – ні к городу" (в Україні – "ні до ладу ні до прикладу"))", – обурилися в російському посольстві.

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Там додали, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією та "можливими майбутніми публікаціями наклепницького та образливого характеру", адже дії журналістів нібито порушують статтю Кримінального кодексу Швейцарії про поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність, а також статтю про наклеп.

У березні посла Росії Алєксєя Мєшкова викликали до МЗС Франції після його публікацій у Twitter з образливими карикатурами на європейців, які МЗС назвало неприйнятними.