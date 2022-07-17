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Посольство РФ угрожает судом газете, опубликовавшей мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 12:18
Посольство РФ угрожает судом газете, опубликовавшей мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом

Посольство России в Швейцарии угрожает подать в суд на швейцарскую газету Neue Zurcher Zeitung, опубликовавшую материал с мемами на российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Медузу".

В заявлении посольства речь идет о том, что статью NZZ сопроводили "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и "военным преступникам".

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Там также возмутились тем, что Владимир Зеленский в статье "изображен в виде могущественного Железного человека". 

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"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, "ни к селу – ни к городу")", – возмутились в российском посольстве.

Там добавли, что оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы в связи с этой и "возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера". Российские дипломаты считают, что действия журналистов нарушают статью Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство, а также статью о клевете.

В марте посла России Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после его публикаций в Twitter с оскорбительными карикатурами на европейцев, которые МИД назвал неприемлемыми.

Темы: Путин
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