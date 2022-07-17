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У Бундестазі вимагають від Шольца детально розповісти про допомогу Україні

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 13:12
Бундестаг. ілюстративне фото з Вікіпедії

Депутатка Бундестагу від Вільному демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца з вимогою провести конференцію, щоб докладно розповісти про вже надану й заплановану допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, яка в Бундестазі очолює комітет із питань оборони, закликала Шольца якнайшвидше скликати "Національну конференцію з питань України".

За її словами, на цій зустрічі представники відомства федерального канцлера, збройної промисловості, профспілок і Бундесверу зможуть сісти за стіл і узгодити подальші кроки щодо допомоги Україні.

"Мета (зустрічі) повинна полягати в тому, щоб отримати впорядкований огляд (німецької допомоги Україні) для ініціювання наступних кроків у цілеспрямований, взаємоузгоджений спосіб", – йдеться в листі.

Штрак-Ціммерман наголошує, що війна в Україні перебуває у вирішальній фазі.

"Тоді як українська армія мужньо протистоїть жорстокій російській навалі, намагаючись стримати російську армію та відзначаючи власні військові успіхи завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", – попереджає депутатка.

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Вона вважає, що те, наскільки довго Україна зможе захищатися і чи досягне вона зрештою успіху у війні, залежить "зокрема від підтримки Німеччини". Тому уряд Німеччини "повинен зробити більше, щоб допомогти Україні виграти цю війну".

"Німеччина повинна взяти на себе роль лідера, якої вимагають її західні партнери в Європі, і, безсумнівно, рішуче й сміливо рухатися вперед", – підсумувала Штрак-Ціммерман.

Нагадаємо, 13 липня Німеччина опублікувала перелік зброї та боєприпасів, які вже були передані Україні або мають бути передані згодом для допомоги у захисті від російської агресії.

У переліку - летальна та нелетальна зброя, передана із запасів Збройних сил Німеччини або від німецьких виробників за кошти Німеччини для розбудови безпеки, як у 2022 році збільшили до 2 млрд євро.

Теми: НімеччинаШольцвійна
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