Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 13:12
Бундестаг. иллюстративное фото из Википедии

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием провести конференцию, чтобы подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая в Бундестаге возглавляет комитет по обороне, призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по вопросам Украины".

По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

"Цель (встречи) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом", - говорится в письме.

Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.

"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.

ВИДЕО ДНЯ

Она считает, что то, насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит, "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".

"Германия должна взять на себя роль лидера, которой требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.

Темы: ГерманияШольцвойна
Главное сегодня

Зеленский отстранил Венедиктову и уволил Баканова

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

Все новости...
Германия
В Германии говорят, что газа на зиму пока не хватает, но его цена стабилизировалась
Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче
Шольц обещает, что повышенное использование угля и нефти будет временным
Последние новости
22:46
Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову
22:44
Зеленский прокомментировал решение по Венедиктовой и Баканову
22:12
фото"Изменились эмоции". Как супружеская пара свадебных фотографов начала снимать войну
22:11
Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"
21:55
Зеленский отстранил Венедиктову и уволил Баканова
21:36
В Донецкой области оккупанты ранили троих маленьких детей
21:28
"Виновным - ответственность": на Западе вспоминают годовщину гибели рейса MH17
20:59
В Италии из-за забастовки работников авиаотрасли отменили сотни рейсов
20:31
Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском
20:14
Спортсменов-пятиборцев из РФ и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях
Все новости...