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В Бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 13:12
В Бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине
Бундестаг. иллюстративное фото из Википедии

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием провести конференцию, чтобы подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая в Бундестаге возглавляет комитет по обороне, призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по вопросам Украины".

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По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

"Цель (встречи) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом", - говорится в письме.

Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.

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"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.

Она считает, что то, насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит, "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".

"Германия должна взять на себя роль лидера, которой требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.

Темы: ГерманияШольцвойна
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