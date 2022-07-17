На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости
Неділя, 17 липня 2022, 14:04
У Броварському районі Київської області можуть посилити заходи безпеки через військові навчання, які пройдуть 18-19 липня.
Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у телеграм-каналі
Пряма мова: "18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових.
Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки".
Деталі: Громадян просять із розумінням поставитися до таких заходів.
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