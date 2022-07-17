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На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 14:04
На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости
ЗСУ. ілюстративне фото

У Броварському районі Київської області можуть посилити заходи безпеки через військові навчання, які пройдуть 18-19 липня.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у телеграм-каналі

Пряма мова: "18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових.

Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки".

Деталі: Громадян просять із розумінням поставитися до таких заходів.

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Теми: Київська областьвійнаармія
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