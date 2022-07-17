Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 14:04
ЗСУ. ілюстративне фото

У Броварському районі Київської області можуть посилити заходи безпеки через військові навчання, які пройдуть 18-19 липня.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у телеграм-каналі

Пряма мова: "18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових.

Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки".

Деталі: Громадян просять із розумінням поставитися до таких заходів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійнаармія
Головне сьогодні

оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Контрактники РФ із Бурятії: За відмову воювати відправляють до СІЗО під Луганськом

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"

фотоВінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

На Київщині пройдуть військові навчання: посилять блокпости

Усі новини...
Київська область
Над Київщиною збили ракету – ОВА
Під Києвом пройдуть антитерористичні навчання, влада просить не хвилюватись
У Демидові відновиться рух по мосту, який у червні допомогла знищити блискавка
Останні новини
23:32
Зеленський відповів Медведєву на "судний день": Не дуже твереза заява
23:10
Зеленський доручив активізувати конкурс на керівника НАБУ і висловився щодо САП
22:46
Під Москвою поліція затримала колишню редакторку Першого каналу РФ Овсяннікову
22:44
Зеленський прокоментував рішення щодо Венедіктової й Баканова
22:12
фото"Змінилися емоції". Як подружжя весільних фотографів почало знімати війну
22:11
Віцепрем’єрка Канади прокоментувала рішення щодо турбіни для "Північного потоку-1"
21:55
оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова
21:36
На Донеччині окупанти поранили трьох малих дітей
21:28
"Винним - відповідальність": західні посадовці й посли згадують річницю збиття рейсу MH17
20:59
В Італії через страйк працівників авіагалузі скасували сотні рейсів
Усі новини...