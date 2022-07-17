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В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 14:04
В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты
ВСУ. иллюстративная фотография

В Броварском районе Киевской области могут усилить меры безопасности из-за военных учений, которые пройдут 18-19 июля.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграмм-канале

Прямая речь: 18 и 19 июля на территории Броварского района будут проводиться плановые тренировки военных.

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Броварская районная военная администрация предупреждает о возможном усилении контроля на блокпостах и дополнительных мерах безопасности".

Детали: Граждан просят с пониманием отнестись к таким мерам.

Темы: Киевская областьвойнаармия
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