У Запоріжжі чули серію вибухів, загорілися поля – обладміністрація
Неділя, 17 липня 2022, 15:44
У місті Запоріжжя чули кілька вибухів, в області виникли пожежі через обстріли з РСЗВ населених пунктів на лінії зіткнення.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Дослівно: "Близько 14:00-15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення.
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За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала.
Виникла пожежа на декількох полях".