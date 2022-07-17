У Запоріжжі чули серію вибухів, загорілися поля – обладміністрація 

У місті Запоріжжя чули кілька вибухів, в області виникли пожежі через обстріли з РСЗВ населених пунктів на лінії зіткнення.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Близько 14:00-15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення.

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За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала.

Виникла пожежа на декількох полях".