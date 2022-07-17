В Запорожье слышали серию взрывов, загорелись поля – обладминистрация
Воскресенье, 17 июля 2022, 15:44
В городе Запорожье слышали несколько взрывов, в области возникли пожары из-за обстрелов из РСЗО населенных пунктов на линии столкновения.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Дословно: "Около 14:00-15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг лупит из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения.
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По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушениям не подверглась.
Возник пожар на нескольких полях".