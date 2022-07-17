В Запорожье слышали серию взрывов, загорелись поля – обладминистрация

В городе Запорожье слышали несколько взрывов, в области возникли пожары из-за обстрелов из РСЗО населенных пунктов на линии столкновения.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Около 14:00-15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг лупит из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушениям не подверглась.

Возник пожар на нескольких полях".