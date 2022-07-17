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Множинне громадянство для українців: підготували низку проєктів - заступник глави МВС

Валентина РоманенкоНеділя, 17 липня 2022, 15:58
Множинне громадянство для українців: підготували низку проєктів - заступник глави МВС
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначає, що Державна міграційна служба та МВС напрацювали цілу низку проєктів, які б унормовували питання множинного громадянства для українців.

Джерело: Єнін в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "За дорученням президента Державна міграційна служба спільно з МВС напрацювала цілу низку проєктів нормативно-правових актів, які б унормовували в тому числі й питання множинного громадянства.

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Виходимо з чіткого забезпечення балансу між безпековими інтересами нашої держави, особливо в умовах повномасштабної агресії рф, з одного боку, а з іншого боку, необхідності залучення того потенціалу, яким володіє закордонна українська громада в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, оскільки вирішення цього питання обіцяла ціла низка попередніх президентів України".

Деталі: Єнін запевнив, що Володимир Зеленський надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.

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Теми: громадянствоМВС
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