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Множественное гражданство для украинцев: наработан ряд проектов - замглавы МВД

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 15:58
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.

Источник: Енин в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства.

Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами безопасности нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии РФ, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины".

Детали: Енин заверил, что Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

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Темы: гражданствоМВД
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