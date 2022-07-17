Низка країн Європи продовжують боротися з пожежами на тлі екстремальної спеки

Низка країн Європи, зокрема Франція, Іспанія, Греція продовжують боротися з лісовими пожежами, які ускладнюються спекою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями іспанського El Pais, пожежники зараз борються одночасно з 30 осередками займання, у 19 з них вогонь продовжує поширюватися. Спустошені території оцінюють орієнтовно у 14 тисяч гектарів. Увесь тиждень країна потерпає від спеки, подекуди стовпчик термометра перевищив 45°C і на значній території країни фіксували понад 40°C. Національне метеорологічне агентство прогнозує, що з понеділка температура знизиться, але несуттєво.

У департаменті Жиронда на південному заході Франції вигоіли вже 11 000 гектарів, через пожежі довелося евакуюватися понад 14 тисячам людей. До боротьби з пожежами залучені близько 1200 людей.

Одночасно п’ять пожеж гасять у Португалії, найбільшу з них - біля міста Шавеш. За оцінками МОЗ Португалії, протягом останнього тижня внаслідок екстремальних температур померли 659 осіб, переважно літніх людей. У більшості регіонів температура перевищувала 40°C, а на метеорологічній станції у Візеу стовпчик термометра у четвер зафіксував 47°C.

У Греції пожежники нарахували 71 осередок пожеж.

Екстремальні температури ближчими днями очікуються навіть у Британії - національне метеорологічне агетство прогнозує, що в понеділок-вівторок в Англії темпреатура повітря може досягти 40°C та побити попередній рекорд, встановлений у 2019 році - 38,7°C.

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Нагадаємо, у Португалії під час гасіння лісових пожеж розбився літак, загинув пілот.

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