Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ряд стран Европы продолжают бороться с пожарами на фоне сорокаградусной жары

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 17:00
Лесной пожар во Франции, фото AFP via Getty Images

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Испания, Греция продолжают бороться с лесными пожарами, осложненными экстремально жаркой погодой. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По сообщениям испанского El Pais, пожарные сейчас борются одновременно с 30 очагами возгорания, в 19 из них огонь продолжает распространяться. Опустошенные территории оценивают ориентировочно в 14 тысяч гектаров. Всю неделю страна страдает от жары, местами столбик термометра превысил 45°C и на значительной территории страны фиксировали более 40°C. Национальное метеорологическое агентство прогнозирует, что с понедельника температура снизится, но несущественно.

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции выгорели уже 11 000 гектаров, из-за пожаров пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. К борьбе с пожарами привлечены около 1200 человек.

Одновременно пять пожаров тушат в Португалии, самый большой из них - возле города Шавеш. По оценкам Минздрава Португалии, в течение последней недели в результате экстремальных температур умерли 659 человек, преимущественно пожилых. В большинстве регионов температура превышала 40°C, а на метеорологической станции в Визеу столбик термометра в четверг зафиксировал 47°C.

В Греции пожарные насчитали 71 очаг пожаров.

Экстремальные температуры в ближайшие дни ожидаются даже в Британии - национальное метеорологическое агентство прогнозирует, что в понедельник-вторник в Англии темпреатура воздуха может достичь 40°C и побить предыдущий рекорд, установленный в 2019 году - 38,7°C.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу.

Темы: Европапожарпогода
Главное сегодня

обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

Все новости...
Европа
РФ пытается отследить маршруты, по которым Украина получает оружие из Европы – разведка
Европа стала крупнейшим покупателем нефти из США впервые за 6 лет
ЕС может представить седьмой пакет санкций в течение недели – СМИ
Последние новости
02:22
фото, видеоОккупанты обстреляли поселок на Харьковщине, есть погибший
01:32
На юге ВСУ уничтожили 36 оккупантов, вражеские ЗРК и другую технику россиян
01:12
Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага
00:40
Враг обстрелял город Никополь на Днепропетровщине
00:20
Обстрелы Сумщины: более 50 приходов за сутки, повреждена водонапорная башня
23:55
обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова
23:53
Украинцы никогда не воспримут решение Канады о турбине - Зеленский
23:32
Зеленский ответил Медведеву на "судный день": Не очень трезвое заявление
23:10
Президент поручил активизировать конкурс на руководителя НАБУ и высказался относительно САП
22:46
Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову
Все новости...