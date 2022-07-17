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Ряд стран Европы продолжают бороться с пожарами на фоне сорокаградусной жары

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 17:00
Ряд стран Европы продолжают бороться с пожарами на фоне сорокаградусной жары
Лесной пожар во Франции, фото AFP via Getty Images

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Испания, Греция продолжают бороться с лесными пожарами, осложненными экстремально жаркой погодой. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По сообщениям испанского El Pais, пожарные сейчас борются одновременно с 30 очагами возгорания, в 19 из них огонь продолжает распространяться. Опустошенные территории оценивают ориентировочно в 14 тысяч гектаров. Всю неделю страна страдает от жары, местами столбик термометра превысил 45°C и на значительной территории страны фиксировали более 40°C. Национальное метеорологическое агентство прогнозирует, что с понедельника температура снизится, но несущественно.

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В департаменте Жиронда на юго-западе Франции выгорели уже 11 000 гектаров, из-за пожаров пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. К борьбе с пожарами привлечены около 1200 человек.

Одновременно пять пожаров тушат в Португалии, самый большой из них - возле города Шавеш. По оценкам Минздрава Португалии, в течение последней недели в результате экстремальных температур умерли 659 человек, преимущественно пожилых. В большинстве регионов температура превышала 40°C, а на метеорологической станции в Визеу столбик термометра в четверг зафиксировал 47°C.

В Греции пожарные насчитали 71 очаг пожаров.

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Экстремальные температуры в ближайшие дни ожидаются даже в Британии - национальное метеорологическое агентство прогнозирует, что в понедельник-вторник в Англии темпреатура воздуха может достичь 40°C и побить предыдущий рекорд, установленный в 2019 году - 38,7°C.

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Темы: Европапожарпогода
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