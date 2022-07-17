Одесита зобов'язали читати 10-томник Грушевського за дописи в Одноклассниках

Приморський райсуд Одеси засудив громадянина України до 4 років із 2-річним випробувальним терміном та зобов'язав його прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського "Історія України-Руси" за антидержавні дописи в соцмережі "Одноклассники".

Джерело: реєстр судових рішень

Деталі: 12 липня суддя Денис Донцов ухвалив вирок щодо уродженця Одеси, який закликав до порушення цілісності України та повалення конституційного ладу.

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Суд встановив, що з 30 березня до 19 травня 2022 року звинувачений закликав у соцмережі "Одноклассники" до повалення конституційного ладу

У судових матеріалах цитується російськомовний допис про те, що "Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста збудовані російськими царями та князями", що весь південь і схід України – це вигадана "Новоросія, де живуть руські люди", тож їм треба брати зброю до рук і боротися за свою "свободу" від київської влади й за приєднання до Росії.

Допис супроводжувався зображенням карти України, на якій Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим візуально віднесені до складу Російської Федерації.

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Зазначається, що дописи були публічними, а цей громадянин має в "Одноклассниках" 253 друзів, 260 фото та 1200 заміток.

Проте 3 червня підозрюваний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Оскільки він визнав себе винним та "щиро розкаявся", обтяжливих обставин немає, а громадянин вперше притягується до кримінальної відповідальності, суд пом’якшив покарання.

Суддя затвердив угоду зі слідством і визнав звинуваченого винним за ч. 2 ст. 109 ККУ (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) та ч. 1 ст. 110 ККУ (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Суд ухвалив вирок:

- за ч. 2 ст. 109 КК України – 2 (два) роки позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 110 КК України – 4 (чотири) роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Від відбування призначеного покарання звинуваченого звільнили, встановивши випробувальний термін на 2 роки.

На громадянина також поклали обов`язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- прочитати книгу "Історія України-Руси".

Строк відбування покарання рахується з 12 липня 2022 року.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом 30 діб з дня проголошення вироку через Приморський районний суд Одеси до Одеського апеляційного суду.