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Одесита зобов'язали читати 10-томник Грушевського за дописи в Одноклассниках

Олена РощінаНеділя, 17 липня 2022, 17:13

Приморський райсуд Одеси засудив громадянина України до 4 років із 2-річним випробувальним терміном та зобов'язав його прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського "Історія України-Руси" за антидержавні дописи в соцмережі "Одноклассники".

Джерело: реєстр судових рішень

Деталі: 12 липня суддя Денис Донцов ухвалив вирок щодо уродженця Одеси, який закликав до порушення цілісності України та повалення конституційного ладу.

Суд встановив, що з 30 березня до 19 травня 2022 року звинувачений закликав у соцмережі "Одноклассники" до повалення конституційного ладу

У судових матеріалах цитується російськомовний допис про те, що "Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста збудовані російськими царями та князями", що весь південь і схід України – це вигадана "Новоросія, де живуть руські люди", тож їм треба брати зброю до рук і боротися за свою "свободу" від київської влади й за приєднання до Росії. 

Допис супроводжувався зображенням карти України, на якій Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим візуально віднесені до складу Російської Федерації.

Зазначається, що дописи були публічними, а цей громадянин має в "Одноклассниках" 253 друзів, 260 фото та 1200 заміток.

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Проте 3 червня підозрюваний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. 

Оскільки він визнав себе винним та "щиро розкаявся", обтяжливих обставин немає, а громадянин вперше притягується до кримінальної відповідальності, суд пом’якшив покарання.

Суддя затвердив угоду зі слідством і визнав звинуваченого винним за ч. 2 ст. 109 ККУ (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) та ч. 1 ст. 110 ККУ (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Суд ухвалив вирок: 

- за ч. 2 ст. 109 КК України – 2 (два) роки позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ч. 1 ст. 110 КК України – 4 (чотири) роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Від відбування призначеного покарання звинуваченого звільнили, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

На громадянина також поклали обов`язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- прочитати книгу "Історія України-Руси".

Строк відбування покарання рахується з 12 липня 2022 року.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом 30 діб з дня проголошення вироку через Приморський районний суд Одеси до Одеського апеляційного суду.

Теми: судсепаратизмсоцмережіОдеса
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