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Одессита обязали читать 10-томник Грушевского за посты в Одноклассниках

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 17:13

Приморский райсуд Одессы приговорил гражданина Украины к 4 годам с 2-летним испытательным сроком и обязал его прочитать 10-томную монографию Михаила Грушевского "История Украины-Руси" за антигосударственные посты в соцсети "Одноклассники".

Источник: реестр судебных решений

Детали: 12 июля судья Денис Донцов вынес приговор в отношении уроженца Одессы, который призывал к нарушению целостности Украины и свержению конституционного строя.

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Суд установил, что с 30 марта по 19 мая 2022 года обвиняемый призывал в соцсети "Одноклассники" к свержению конституционного строя

В судебных материалах цитируется русскоязычное сообщение о том, что "Харьков, Мариуполь, Сумы, Днепропетровск и другие города построены российскими царями и князьями", что весь юг и восток Украины – это вымышленная "Новороссия, где живут русские люди", поэтому им нужно брать оружие в руках и бороться за свою "свободу" от киевских властей и за присоединение к России.

Сообщение сопровождалось изображением карты Украины, на которой Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и Крым визуально отнесены к составу Российской Федерации.

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Отмечается, что сообщения были публичными, а этот гражданин имеет в Одноклассниках 253 друзей, 260 фото и 1200 заметок.

Однако 3 июня подозреваемый заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Поскольку он признал себя виновным и "искренне раскаялся", отягчающих обстоятельств нет, а гражданин впервые привлекается к уголовной ответственности, суд смягчил наказание.

Судья утвердил соглашение со следствием и признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 109 УК (Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) и ч. 1 ст. 110 УКУ (Намеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Суд вынес приговор:

– по ч. 2 ст. 109 УК Украины – 2 (два) года лишения свободы без конфискации имущества;

– по ч. 1 ст. 110 УК Украины – 4 (четыре) года лишения свободы без конфискации имущества.

От отбывания назначенного наказания обвиняемого освободили, установив испытательный срок на 2 года.

На гражданина также возложили обязанности:

- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

- сообщать об изменении места жительства, работы или учебы;

- прочесть книгу "История Украины-Руси".

Срок отбывания наказания считается с 12 июля 2022 года.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 суток со дня оглашения приговора через Приморский районный суд Одессы в Одесский апелляционный суд.

Темы: судсепаратизмсоцсетиОдесса
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